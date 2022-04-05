التفاصيل الكاملة للقبض على خبيرة التغذية دكتورة دعاء سهيل في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خبيرة التغذية دكتورة دعاء سهيل، مساء أمس بمنطقة المعادي، بعد أن كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية عن قيامها بالترويج لمنتجات ومستحضرات، وأدوية مجهولة المصدر مدعية أنّها تقلل وزن المستهلك، من خلال الظهور في عدد كبير من القنوات الفضائية.

القبض على خبيرة التغذية دكتورة دعاء سهيل

وظهرت خبيرة التغذية دعاء سهيل في عددٍ من البرامج الطبية والحوارية في عدة قنوات فضائية مؤخرًا، وكانت تحكي عن قيامها ببيع منتجات طبية للتخسيس وتدعي أنّها تسببت في تخفيض وزن عدد كبير من السيدات والشباب، وكانت تحضر بعد الحالات معها في البرامج؛ ليحكوا تجربتهم لاكتساب مصداقية لدى المشاهد؛ لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين لشراء منتجاتها واللجوء لها للتخلص من الوزن الزائد.

ادعاء حصولها على الدكتوراه

وأشارت التحريات إلى أنّ القبض على خبيرة التغذية دكتورة دعاء سهيل جاء عقب تقنين الإجراءات، والتأكد من عدم انتمائها لأي من النقابات سواء نقابة الأطباء أو الصيادلة، ودحض مزاعم حصولها على الدكتوراه في التغذية العلاجية وعلاج أمراض السمنة من إحدى الجامعات الإنجليزية، وهو ما يعد انتحال صفة طبيب على غير الحقيقة ويعاقب عليه القانون.

سبب القبض على خبيرة التغذية دكتورة دعاء سهيل

وكشفت التحريات عن أن القبض على خبير التغذية دكتورة دعاء سهيل نتيجة عدم حصولها على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة وهيئة الدواء للترويج وبيع المستحضرات الطبية والعشبية التي كانت تروج لها، وأيضًا من خلال ما يعرف بكورسات التخسيس، والتي كانت تصفها للمرضى مقابل مبالغ مالية كبيرة تحصل عليها منهم، كما أنّها أنشأت قناة فضائية خاص وساهمت فيها للظهور فيها بشكل متكرر والترويج لمنتجاتها الوهمية.