سامسونج: ترقية هواتفنا بـ 4 أجيال أندرويد و5 سنوات تحديثات أمنية

كشفت شركة سامسونج، أنها ملتزمة بتحديث نظام تشغيل هواتفها التي تعمل بنظام الأندرويد، إذ قررت أن تكون سياستها الجديدة لترقية البرامج جزءا من الالتزام عند بيع هاتف Galaxy الذكي.

وقال أديتيا بابار كبير المديرين ورئيس التسويق سامسونج الهند، ان أجهزة جالاكسي، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعة، ستتلقى ما يصل إلى 4 أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد و5 سنوات من التحديثات الأمنية، ليس فقط تشكيلة Galaxy S22 وGalaxy Z، وإنما تلتزم Samsung بتوسيع سياسة ترقية نظام التشغيل Android لتشمل الأجهزة المتميزة متوسطة المدى مثل Galaxy A53 وGalaxy A73 الجديدتين.

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التحديث تلبية لمطالب المستخدمين

ذكر «بابار»، في تصريح لموقع «إينديا إكسبرس»، أن حالة تحديثات أندرويد تتغير، وتريد سامسونج قيادة المحادثة حول السرعة التي تصل بها تحديثات أندرويد إلى هاتفك الذكي، مشيرا إلى أن التحديث المستمر لنظام التشغيل أحد أهم مطالب المستخدمين.

وأضاف أن سامسونج تريد أن تكون قدوة، وجزءا من نظام أندرويد البيئي الأكبر الذي يشمل مصنعي الهواتف الذكية وصانعي الشرائح، من خلال الشفافية، مع سياسة ترقية نظم تشغيل Android الجديدة، وهذا لا يفيد المستخدم النهائي فقط وإنما يزيد من طول عمر الهاتف الذكي وبالتالي يقلل من النفايات الإلكترونية.

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سامسونج تتقدم خطوة على جوجل

على الرغم من امتلاكها أكبر تشكيلة من إصدارات الهواتف الذكية بين جميع مصنعي أجهزة أندرويد، فإن تركيز Samsung على عملية ترقية Android أمر جيد للصناعة، وتتقدم سامسونج بخطوة على جوجل، التي تعد بـ 3 سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد و5 سنوات من تصحيحات الأمان لمجموعة هواتف Pixel الخاصة بها.