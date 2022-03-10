وزير التعليم: «سامسونج» تنتج «تابلت» الثانوية في مصر بداية سبتمبر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصنع شركة «سامسونج» العالمية بمصر سيبدأ اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل إنتاج أجهزة «التابلت» التى سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة، مؤكداً أن ذلك يعد ميزة كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أشار شوقي إلى جهود الوزارة فى التوسع باستخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية.

وأشار الدكتور طارق شوقي، خلال الاجتماع، إلى الاتفاق الذى جرى توقيعه مؤخراً لتصنيع الشاشات التفاعلية، بالتعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة «بروميثيان» الإنجليزية، وشركة «Si Vision Technologies»، وذلك لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية.