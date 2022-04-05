«تريندات زمان» على شاشة «الوطن».. قصة مسلسل «هو وهي».. فيديو

أذاع تلفزيون الوطن حلقة جديدة من برنامج «تريندات زمان»، المذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك، من تقديم رانيا ناصر، حيث دار موضوع الحلقة حول مرور 37 سنة على أول عرض لمسلسل «هو وهي»، للفنانة سعاد حسني والفنان أحمد زكي.

وفي شهر رمضان من عام 1985 قدم التلفزيون المصري واحد من أروع المسلسلات المنفصلة المتصلة، والتي نال وقتها شهرة كبيرة جدا، خصوصا وأن فكرته كانت جديدة وقتها إلى حد ما، ولكن بالإضافة لكون بطلته نجمة من نجمات أفيش الشباك، وكان بمجرد ظهور أسمها على أي فيلم من الأفلام لينال نجاحا كبيرا، وبالفعل لعبت السندريلا سعاد حسني دور البطولة وأبدعت فيه وكأنه كان مخصصا لها بالتحديد.

احتوى المسلسل على أغان تركت بصمة لدى الجميع

مسلسل «هو وهي»، مأخوذ من مجموعة قصص كانت تنشرها الكاتبة سناء الليثي، في جريدة الأهرام، ولكي يتم تحويل القصص لعمل درامي كتب السيناريو والحوار والأغاني الفنان متعدد المواهب صلاح جاهين، وأخرجها المخرج يحيي علم، واحتوى المسلسل على أغانٍ تركت بصمة لدى جميع الأجيال لسنوات طويلة، الأغاني التي كتبها صلاح جاهين ولحنها الملحنين كمال الطويل وعمار الشريعي، وغنتها الفنانة سعاد حسني، وغنى الفنان أحمد زكي أغنية «لأ اثبت متخليش ولا واحد يشمت».

هو وهي التجربة الأولى لسعاد حسني والأخيرة

وبالإضافة للعب الفنان أحمد زكي دور البطولة فكان ذلك نتاج تربعه على قمة عالم الفن وسبق وقدم أدوار للتلفزيون المصري، ولكن بالنسبة للفنانة سعاد حسني كانت التجربة الأولى لها على شاشات التلفزيون، وأيضًا كانت التجربة الأخيرة، وعلى الرغم من كون حلقات المسلسل 10 حلقات فقط، فقد حقق نجاحا كبيرا، وتعود قلة عدد الحلقات للظروف الإنتاجية التي منعت استمرار المسلسل وحلقاته.