رغدة لـ أحمد زكي في ذكرى وفاته: أتوق إلى صوتك يؤنس هذيان الفراغ من الأحبة

أحيت الفنانة السورية رغدة الذكرى الـ 17 لوفاة الفنان القدير أحمد ذكي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 مارس عام 2005 إثر إصابته بسرطان في الرئة وبعد تدهور حالته الصحية، معربة عن افتقادها الشديد له.

وشاركت الفنانة رغدة جمهورها بصورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «أتوق إلى سندس أيامك حيثما أنت وليس لي إلا ترقب الماء يصهل بالعطش، إلى طهر صدقك يزيل عن كاهلي أكاذيبهم الممهورة بالزيف».

رغدة تعبر عن اشتياقها لـ أحمد زكي

وتابعت: «إلى ذكائك كمهر يمرق بين سهام غدرهم تاركا لهم حسرة الفشل، أتوق إلى براءة المعنى معك رغم جموح خيالهم المريض، إلى صوتك يؤنس هذيان الفراغ من الأحبة، يا البعيد المتألق بأسرار الغيب لا الغياب».

شكَّلت الفنانة السورية مع النمر الأسود ثنائياً رائعًا، رغم قلة مشاركتهما السينمائية إلا أنهما نجحا معًا من خلال الصداقة القوية التي جمعتهما، إذ أنها لم يشاركا سويًا سوى في 4 أفلام، وهم: فيلم «الإمبراطور»، و«كابوريا»، و«استاكوزا»، و«أبو الدهب»، كما حققت تلك الأفلام نجاحا كبيرًا وحصدت إشادات كبيرة من الجمهور.

علاقة رغدة بأحمد زكي

ولم يكن الفن وحده الذي جمع رغدة وأحمد زكي، حيث جمعت بينهما صداقة قوية وقصص حب كبيرة استمرت حتى وفاته، وقالت رغدة عنها خلال لقاء تليفزيوني قديم: «إحنا الاتنين نشبه بعض كثيرًا، وكتير حبينا بعض، وأنا كنت بفهمه كويس على الرغم من قلة أحاديثه، علاقتنا كانت غريبة ورغم دا مكنش ينفع نكون زوجين لأننا زي القط والفار».

كما أشارت رغدة إلى أنها فضلت أن تبقى بجانبه حتى وقت مرضه وبقائه في المستشفى، قائلة: «أنا حبيت أبقى معاه للنهاية، أحمد دخل الغيبوبة على كتفي أنا، وبعدها بكام يوم صعدت روحه لبارئها»، موضحة أنها رفضت الزواج منه رغم أنه عرض عليها الزواج وهو على سرير المستشفى.