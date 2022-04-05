«س و ج» كل ماتريد معرفته عن جريمة ختان الإناث ضمن حملة «وعي»

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة «وعي» من أجل التنمية والحياة الكريمة، على نشر رسائل توعوية؛ لمواجهة كافة أشكال الإساءة والممارسات الضارة، مؤكدة أن البرنامج يستهدف العديد من الرسائل التوعوية حول ختان الإناث وحقوق ذوي الإعاقة، وطفلين كفاية.

وأجابت وزارة التضامن عن أبرز الأسئلة المتعلقة بظاهرة ختان الإناث، على النحو التالي:

هل صحيح أن الختان يحمي البنت من الانحراف؟

أكدت وزارة التضامن ضمن حملة «وعي» من أجل التنمية، أن قطع جزء من جسد الفتاة لا يحمي الأخلاق ولا يمنع الانحراف.

- ختان البنات لا يضبط الرغبة الجنسية للفتاة قبل الزواج أو بعده.

- الرغبة الجنسية عند المرأة مثل الرجل تمامًا تتحكم فيها مراكز خاصة بالمخ.

- تربية البنت بتعاليم الدين، وتنمية عقلها بالتعليم والعلم، هو الضمان الوحيد لسلوكها وأخلاقها.

هل يسمح للأطباء بإجراء ختان البنات؟

غير مصرح للأطباء بإجراء ختان البنات نهائيًا، للأسباب التالية:

- لا يوجد في مناهج كليات الطب جراحة تسمى «ختان البنات».

- قرار وزير الصحة «رقم 271 لسنة 2007» ينص على معاقبة الأطباء الذين يمارسون ختان الإناث.

- بيان نقابة أطباء مصر يحذر الأطباء من ممارسة ختان الإناث، وأن المخالفين منهم يتعرضون للمساءلة المهنية والقانونية.

- القانون المصري يعاقب الطبيب الذي يجري ختان البنات مثل الداية تمامًا دون أي فرق.

هل يعتبر ختان البنات عملية تجميل إذا أجراها لطبيب؟

- علم الطب يعتبر ختان الإناث تشويهًا وليس تجميلًا للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، لأن ختان البنات هو قطع جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد، وينتج عنه تليفات وندبات تتسبب في تشويه الأعضاء التناسلية، وفقدانها وظائفها الحيوية.

- ختان البنات ضار إذا أجرى بيد الطبيب أو الداية أو أي شخص آخر.

- ختان البنات مرفوض بكل أشكاله وأنواعه.

هل ختان البنات من تعاليم الإسلام؟

- لا يوجد أمر أو أي إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث.

- لا يقوم دليل واحد من السنة النبوية الصحيحة على وجوب ختان البنات.

- تعاليم الإسلام تؤكد حرمة الجسد وحق الإنسان الرجل والمرأة»، في أن ينعم بصحة جسدية ونفسية سليمة، وذلك تحقيقا للحديث النبوي الصحيح «لا ضرر ولا ضرار».

- تعاليم الإسلام تؤكد حق المرأة في علاقة زوجية سعيدة.