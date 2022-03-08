تفاصيل دعم وزارة التضامن لذوي الهمم: خدمات متكاملة ومعاشات

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأشخاص من ذوي الهمم من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم لهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات.

خدمات التضامن لذوي الهمم

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق تقرير صادر عن الوزارة، أن خدمات التضامن لذوي الهمم تتمثل فيما يلي:

- إصدار 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة بالتنسيق بين الصحة والتضامن معظمها مرحلة أولى.

- عدم توقيع كشف طبي جديد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ، وذلك لمن يستخدمون الكراسي المتحركة، وأصحاب متلازمة داون ومن يعانون من البتر المتعدد، وشـلل دماغي، قصار القامة أقل من 140 سم، والبتر الأحادي، الشلل النصفي.

5 مليارات جنيه دعما نقديا

- وزارة التضامن قدمت 5 مليارات جنيه سنويا دعما نقديا لذوي الهمم.

- تواصلت وزارة التضامن مع وزارة الصحة لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم كافة التيسيرات لذوي الهمم.

- وزارة التضامن أكدت أنه سيتم إطلاق الصندوق القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد موازنة له وفقا للقانون.

- عمل استمارة بكل قرى «حياة كريمة»، لحصر حالات الإعاقة، وإذا كان الشخص لديه إعاقة حركية يتم ملء الاستمارة الخاصة بالإعاقة.

- تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي المصروفات الدراسية عن أكثر من 300 ألف طالب مـن ذوي الهمم، ويتم زيادة العدد إلى 500 ألف كي لا يحرم طالب من التعليم.

- تم توفير مترجـم الإشـارة على مستوى الجامعات.

- إتاحة 630 هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة.

- التنسيق بين وزارة التربية والتضامن لتكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوى الإعاقة.

- توصيل كارت الخدمات للمستفيد حتى باب منزله مقابل 10 جنيهات حتى يقل ابتزاز المواطنين.

- تم عمل حضانات دامجة لاستقبال ذوي الإعاقة.

- يمكن لذوي الإعاقة الحاصل على بطاقة الخدمات المتكاملة أن يتمتع بالدعم النقدي والإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معاشين في وقت واحد.