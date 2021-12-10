«القومي للمرأة» بالشرقية ينظم حملات للتوعية بأضرار ختان الإناث

أكدت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه تنفيذاً لخطة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، واستمرارا لجهود فرع المجلس القومي للمرأة لرفع الوعي المجتمعي حول مدى المشكلات التي تتعرض لها المرأة وتعزيز حقوقها الكاملة وتصدياً لظاهرة ختان الإناث، عقد الفرع خلال الفترة من 5 ديسمبر حتى 8 ديسمبر وعلى مدار 4 أيام متواصلة لقاءات مع الشباب والرجال بقرى «الأخيوة - بشارة الطحاوي - بحر البقر 2 - سماكين الغرب»، التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، والذي يشهد تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

اللقاءات استهدفت أكثر من 200 شاب

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن اللقاءات استهدفت أكثر من 200 شاب لتوعيتهم بالأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث، وحقيقة ربط هذه الممارسات الخاطئة بالدين، وذلك بمشاركة خبراء تنمية بشرية وقيادات مجتمعية ورجال دين، مؤكدة أن عملية ختان الإناث عادة وليست عبادة وتمثل انتهاكا جسديًا ونفسيًا تتعرض له الفتاة، ومخالفًا لآداب مهنة الطب، وكذلك لقرار وزير الصحة 271 لسنة 2017، لما يترتب عليه من مضاعفات صحية ونفسية للفتيات.

محافظ الشرقية يشيد بدور المجلس القومي بالشرقية

من جهته، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، في تنظيم حملات طرق الأبواب وعقد اللقاءات التفاعلية مع المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتوعية السيدات والرجال بالظواهر السلبية، ومنها ظاهرة ختان الإناث للتصدي لتلك الممارسة الخاطئة لبناء مجتمع صحي وسليم.

وأكد المحافظ أن ديننا الحنيف كرم المرأة ورفع من شأنها وحفظ كرامتها في المجتمع، مشدداً على ضرورة عقد ندوات تثقيفية وتنظيم قوافل توعية تجوب القرى و العزب والنجوع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة، وهنا يأتي الدور الهام للرائدات الريفيات بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر والكنيسة والشباب والرياضة والإعلام والمجتمع المدني لإرسال رسالة للمجتمع أن ختان الإناث جريمة في حق الفتاة والمجتمع.