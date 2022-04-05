شيخ الأزهر: الشافعية والمالكية اختلفوا حول البسملة كونها آية أم لا

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ الأسماء الحسنى تبدأ باسم الله، والإمام الشافعي يرى أن البسملة هي الآية الأولى في الفاتحة، بينما الإمامان مالك وأبو حنيفة يران أنّ البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة وإنما هي جزء من أية في سورة النمل فقط.

المصحف الشريف يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم باعتبارها أيه

وأوضح «أحمد الطيب» خلال استضافته مع الإعلامي رضا مصطفى، في برنامج «حديث الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنّ المصحف الشريف يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم باعتبارها آية من الفاتحة كما يقول الإمام الشافعي، والمالكي لا يرى أنها آية، ويُكره في المذهب المالكي ذكر البسملة في الصلاة الجهرية.

وأشار «الطيب»، إلى أن الاختلاف في تلك الأمور يثريها، مؤكدا أن الله هو الذات الواجب له الوجود بينما المخلوقات فإن الوجود فيها ليس واجبا وإنما يأتيها من الخارج هبة من الله يؤتيه وقت ما يريد ويسلبه وقت ما يشاء.

حظ العبد من حفظ الأسماء الحسنى

وأكد شيخ الأزهر الشريف، أن حظ العبد من حفظ الأسماء الحسنى كبير، فيرى العبد نفسه دائما على أنه موجود بشكل مؤقت وأن وجوده ليس له وممكن أن يؤخذ منه في أي لحظة وعليه أن يتعلق بالموجود الدائم، فتراه يذكر الله دائما، ويعتقد أنه أول هالك في الموجودات، وعليه دائما البحث عن ما يستند إليه، لافتا إلى أن انتشار الإلحاد يجعل مثل هذه الأمور خيال، ونخاطب المؤمنين الذين يؤمنون بكتاب الله ورسوله، والرسول الكريم خاطب المؤمنين بشكل عام.

وأَضاف شيخ الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم المؤمن أن سوى الله باطل، والمطلوب أن يبعد عن الخطأ، لافتا إلى أن الفلاسفة المسلمون يتعبدون ويمارسون الرياضة الروحية ويصلون لمراحل متقدمة من الفكر الفلسفي.