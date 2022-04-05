برنامج «اللعبة لمين» يستضيف الطفلين مليكة وحسين في فقرات تعليمية

استضاف برنامج «اللعبة لمين» الذي تقدمه ضحى محمد، على تليفزيون الوطن، الطفلين حسين فواز ومليكة حسني، ضمن فقرة رمضانية جديدة.

وتضمن البرنامج عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية تتضمن 4 أسئلة بعدها يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا المقدم من البرنامج، وفي حالة عدم معرفته إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالدته من خلال اتصال تليفوني أو تغير السؤال أو يقدم فقرة غنائية.

عدد أهرامات الجيزة

وجاء السؤال الأول عن عدد أهرامات الجيزة، وجاوب الطفلان بأن عددها 3 أهرامات، وعن شكل الأهرامات قالت الطفلة مليكة «الأهرامات دائرية»، وكانت نتيجة المسابقة في الفقرة الأولى صفر مقابل صفر.

وبدأت الفقرة الثانية بنفخ البلونات وفازت الطفلة مليكة على الطفل حسين، وفازا بجوائز من صندوق الهدايا، وبعدها فقرة اللعب بالكرة وفاز بها الطفل حسين.

تنمية مهارات الحساب عند الأطفال

وطرحت مقدمة البرنامج بعض الأسئلة التي تنمي مهارات الحساب لدى الأطفال، بالإضافة للأسئلة المعلوماتية التي تعزز من مهارات الإداراك لدى الطفل وتكسبه معلومات تاريخية بسيطة عن عدد الأهرامات وأسمائها على سبيل المثال.