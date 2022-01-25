مايان السيد تتصدر «التريند» بعد ظهورها في الأهرامات (صور)

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد مشاركة جمهورها صور وفيديوهات لها من داخل منطقة الأهرامات بالجيزة؛ ترويجًا للسياحة وتشجيع الزوار لزيارة الأماكن الأثرية في مصر خاصة الأهرامات.

مايان السيد تروج للسياحة من داخل الأهرامات

وظهرت مايان السيد، خلال الصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي تمتطي أحد الجمال، وحرصت على إظهار معالم منطقة الأهرامات وجمالها، كما علقت على الصور والفيديوهات قائلة: «أهلا بكم في مصر»، ونالت تلك الصور على إعجاب العديد من متابعينها.

آخر أعمال مايان السيد

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد، بطولة حكاية «حلم حياتي» من مسلسل إلا أنا، وتجسيد شخصية «خديجة» وهي مريضة توحد، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه بعد تسليطه الدور على الصعوبات التي تواجهه أحد الأشخاص من ذوي الهمم.

وشارك في بطولة الحكاية، بجوار مايان، يوسف عثمان، منة عرفة، وتيام مصطفى قمر، وهدير عبد الناصر، سماح السعيد، وغيرهم من النجوم الشباب، والحكاية من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أبطال فيلم المحكمة

كما شاركت «السيد» في فيلم «المحكمة» الذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية، بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول 8 قضايا داخل أسوار المحكمة، وهي تتنوع بين الجرائم الاجتماعية، والجنائية، مثل النسب، والميراث، خاصة القضايا التي أثارت الرأي العام.