سر الخلطة على شاشة «الوطن».. طريقة عمل الكبدة زي المحلات

قدم برنامج «سر الخلطة»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، طوال شهر رمضان الكريم، في حلقة اليوم، طريقة عمل الكبدة زي المحلات، من داخل مطعم «حواوشي ربيع»، إذ يتم إحضار ربع كيلو جرام من الكبدة من المجازر سواء كبدة غنم أو جاموس، فضلًا عن نصف ملعقة كبيرة من الخل تقدر بنحو «7 ملي»، بجانب ملعقة كبيرة من عصير الليمون 15 ملي، وملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة تقدر بنحو 4 جرامات.

مقادير لعمل الكبدة في البيت زي المحلات

من ضمن المقادير أيضًا التي عرضها «سر الخلطة» ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود 4 جرامات، و 3 فصوص من الثوم، وبصلة متوسطة الحجم، وحبة كبيرة من الفلفل الأخضر الحلو، وقرن من الفلفل الأخضر الحار، فضلًا عن نصف ضمة من البقدونس، بجانب ملعقتان كبيرتان من الزيت، وملعقة صغيرة من الشطة، وربع ملعقة صغيرة ملح طعام، إذ ذكر القائم على المطعم أنه يُفضل نقع الكبدة بالليمون والخل قبل استخدامها بمدة 30 دقيقة، وتنظيف الكبدة باستخدام الثوم.

يُفضل نقع الكبدة بالليمون والخل قبل استخدامها بـ30 دقيقة

وأوضح القائم على المطعم، أنه يفضل استخدام الكبدة الطازجة، لكن إذا تم استخدام كبدة مجمدة، يفضل تركها ليذوب عنها الثلج بدرجة حرارة الغرفة، ولا يُفضل استخدام الماء البارد أو الماء الساخن لتذويبها، ويفضل التنوع في استخدام الخضار المضاف للكبدة؛ ليساهم ذلك في زيادة نسبة مضادات الأكسدة والألياف التي تُساعد في عملية الهضم، وتقوية جهاز المناعة.