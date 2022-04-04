طريقة عمل أشهى ملوخية خضراء مع «سر الخلطة».. نكهة مميزة وطعم لا يقاوم

استعرض برنامج «سر الخلطة» المذاع على تليفزيون «الوطن»، طريقة عمل أشهى ملوخية خضراء من داخل مطبخ مطعم «حواوشي الربيعي» وسر طعمها المميز، وتضمنت المكونات الملوخية الخضراء الطازجة وشوربة اللحمة، مع الحرص على التقليب المستمر للملوخية على النار، وفقا للقائم على المطعم.

وتعتبر الكزبرة من أهم أسرار طشة الملوخية وسر نكهتها المميزة، إذ نضع السمن على النار وبعد تسخينه جيدا يضاف إليه الثوم المفروم بكمية مناسبة وبعد أن ينضج نضيف ملعقتين من الكزبرة الجافة، وبعد نضج الطشة كاملة نضيفها إلى طواجن الملوخية، وتصبح جاهزة للتقديم: «علشان الملوخية ما تسقطش أو تغمق، لازم نقلب باستمرار ونقلبها من طبق لطبق، لضمان مزجها جيدا مع الشوربة، وتسخينها بدون غليان»، بحسب حديث القائم على المطعم.

مقادير الملوخية الخضراء

- 1/2 كيلو ملوخية مفرومة بالمخرطة أو كيس ملوخية مجمدة.

- شوربة دجاج أو لحم.

- ملعقة ونصف ثوم مفروم ناعم.

- ملعقة ونصف كزبرة جافة مطحونة.

- 2 ملعقة طعام سمن بلدى أو نباتي .

- ملح حسب الرغبة.

- شطة حسب الرغبة.

خطوات تحضير الملوخية

- فى وعاء عميق نضع الملوخية على النار، ونضع نصف ملعقة ثوم مفروم مع نصف ملعقة كزبرة مطحونة في وعاء آخر، ثم نضع الشوربة بالتدريج ونقلب حتى نحصل على القوام المطلوب .

- والحفاظ على عدم غليان الملوخية لوقت طويل يساعد على نجاحها ويعطيها نكهة خاصة، وبعد ذلك نرفع إناء الملوخية من على النار.

- فى طاسة على النار، نضع ملعقتين من السمن والثوم المفروم ونقلب بهدوء، ثم نضع الكزبرة على الثوم ونقلب الخليط حتى يحمر ومن ثم نضيفه على وجه الملوخية.