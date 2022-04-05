«سر الخلطة».. أفضل طريقة لعمل الحواوشي في البيت

يعتبر الحواوشي من أشهر الأكلات المصرية، وتتميز به بعض المحال التجارية بل والمناطق السكنية مثل محافظة الشرقية، وبالتحديد قرية العزيزية، ويتكون الحواوشي من اللحم المفروم الممزوج بالتوابل المختلفة التي تضفي عليه نكهة متميزة، ثم يوضع الحشو في رغيف خبز بلدي، ويوضع في الفرن على درجة حرارة مرتفعة حتى تمام النضج، وهي الطريقة المعتادة في المطبخ المصري، إلا أن البعض لجأ للحواوشي المخبوز أو ما يعرف بالحواوشي الاسكندراني والذي يوضع في طبقة من العجين.

ويقدم حواوشي الربيع أحد أشهر محلات الحواوشي في مصر طريقة عمل ووصفة الحواوشي المصري ضمن برنامج «سر الخلطة» المذاع على تلفزيون «الوطن»، فيقول كريم الربيع إن الحواوشي ينضج في مدة من 10 إلى 15 دقيقة على الجريل وفي المنزل يمكن تسويته داخل فرن المطبخ مع الحرص على فتح باب الفرن.

وأكد «ربيع»، أن الفرق في الطعم والاختلاف يكون بسبب نوع اللحم، لافتًا إلى أن اللحم البلدي هو ما يعطي للحواوشي أفضل نكهة، والإضافات تقتصر على «السجق» كأحد منتجات اللحوم والجزارة، محذرًا من إضافة الجبن ومنتجات الألبان للحواوشي، معقبًا: «بتضيع طعم الحواوشي الأصلي».

مكونات الحواوشي

مقادير الحواوشي بالعيش البلدي

عيش بلدي

½ كيلو لحمة مفرومة

ثمرة بصلة متوسطة الحجم مبشورة جيدًا

ملح

فلفل أسود

فلفل أخضر حامي

ثمرة طماطم مبشورة جيدًا

شرائح من اللية «حسب الرغبة».

بهارات

ورق زبدة

زيت أو سمنة

مقادير عجينة الحواوشي الإسكندراني

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة سكر

¼ كوب زيت ذرة

رشة كزبرة.