حقيقة وجود شوكولاتة مخدرة في الأسواق.. وسر استخدام بذور الخشخاش بها

أطلق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، مفاجأة أثارت القلق لدى الكثيرين، بشأن تداول شوكولاتة مخدرة في الأسواق، ما يتسبب في إظهار عينات إيجابية مع تحاليل المخدرات لدى بعض الأشخاص في أماكن عملهم، وتعرضهم للفصل على الرغم من أنهم لا يتناولون أي مواد مخدرة، وذلك بسبب احتواء بعض أنواع الشوكلاتة على بذور نبات الخشخاش المخدرة.

وكشف الدكتور جابر نصار، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بعض أنواع الشوكولاتة المتواجدة في الأسواق تحتوي على نسبة من بذور نبات الخشخاش المخدرة، والمباح استخدامها وتناولها في أوروبا وأمريكا، ولكن تواجدها في السوق المحلية يعتبر جريمة.

استخدام بذور نبات الخشخاش في الشوكولاتة

ومن جانبه، قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أنواعا من الشوكولاتة والكيك بالأسواق يدخل في صناعته بذور الخشاش، وهي بذور زيتية تستخرج من نبات الخشخاش الذي يستخلص منه الأفيون والمواد والأدوية الأفيونية، وكذلك المسكنات، مضيفًا أنها تلك البذور تُعالج كيميائيًا، ويتم تداولها على نطاق واسع في أوروبا.

وأضاف «سالم» في حديثه مع «الوطن»، أن أغلب الكيك والشوكولاتات الموجودة يدخل فيها بذور الخشخاش مكون رئيسي، وكذلك المعجنات يستخدم بها مثل الدقيق، خاصة في أوروبا، والتي نستخدم منها أنواع من الشوكولاتات والكيك دون العلم بأنها تحتوي على تلك البذور.

شوكولاتة الحشيش

تناول بذور نبات الخشخاش داخل الشوكولاتة لا يؤدي إلى الإدمان، بحسب أخصائي التغذية العلاجية، إذ أن تلك النسب تكون منعدمة من المادة الفعالة فيه، لافتة إلى أنه على النقيض توجد شوكولاتة مخلوطة بالحشيش، وموجودة بكثرة في كل أوروبا وهولندا والنمسا وألمانيا، وتباع بالمحلات.

سبب استخدام الخشخاش في الشوكولاتة

استخدام بذور الخشخاش في الشوكولاتة له عدة أسباب، حسبما أوضح «سالم»، منها أنه غني بالقيمة الغذائية، ويحتوي على ألياف عالية تساعد في زيادة حجم العجين، وكذلك غني بالبروتين والدهون المشبعة والأحادية، وبعض أنواع الفيتامين والمعادن والأملاح والكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم.