حماية المستهلك: كلفنا الرقابة بسحب عينات من شيكولاتة الخشخاش لتحليلها

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه كلف الرقابة بسحب عينات من إحدى أنواع الشيكولاتة التي تباع في كبرى السلاسل التجارية قيل إن من بين مكوناتها زهرة «الخشخاش» المخدرة.

إجراء فحص وتحليل

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على أن العينات التي سيتم سحبها ستخضع للفحص والتحليل، لبحث مكوناتها، والوقوف على مدى استخدام مكون مخدر ضمن مكونات صناعة المنتج، من أجل اتخاذ قرار بشأن هذا المنتج وتوضيح ما إذا كانت شيكولاتة بالحشيش أم لا.

الوضع القانوني

ونوه المهندس أيمن حسام الدين، إلى أن القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن شكوى منتج الشيكولاتة، سيتضح بعد الفحص والتحليل أولا لمعرفة الوضع القانوني بشأن هذا المنتج سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، دوّن منشورا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء نصه كالتالي: «منذ مدة ليست بالقصيرة اشتكى لي الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لا يدخنون حتي السجائر».

وأضاف في منشوره: «بالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من مخدر الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطى أو اتجار بحسب الأحوال، وهو ما يفسر الظاهرة سالفة الذكر، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر».