«صحة المنيا»: تجهيز 27 فريقاً متحركاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص فرق متحركة بالأماكن العامة والخدمية، لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز 72 فريقاً طبياً بنطاق المحافظة، مناشداً المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على جرعة اللقاح ضد فيرس كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع.

فرق بأماكن التجمعات العامة والمساجد والأندية

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بدأت في التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك بأماكن التجمعات العامة و دور العبادة والمساجد والأندية ودور الرعاية والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، للتوسع في أماكن التطعيم، بالإضافة إلى استمرار أعمال مبادرات الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفرق تطعيم لقاح كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم.

من جانب آخر، تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، الموقع المقترح لإنشاء مركز طبي بقرية «دير أبوحنس» بمجلس قروي «دير البرشا»، وذلك للوقوف على صلاحيات الأماكن المقترحة لإنشاء محطات المعالجة، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بقرى مركز ملوي.

تسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف «حياة كريمة»

وكلف محافظ المنيا رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجاري تنفيذها كل في نطاق مركزه، موجهاً بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، مشدداً على الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.