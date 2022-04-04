تجهيز 44 موقعاً تسويقياً لاستقبال محصول القمح في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينها لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، والعمل على تشجيع المزارعين للمبادرة في عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظراً للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الاثنين، لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وذلك بحضور إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد شتا، مدير البنك الزراعي، ومديري الجمعيات الزراعية، وممثلي الإصلاح الزراعي، وعدد من الجهات المعنية.

تصور لكميات القمح المنزرعة ومقارنتها بالموردة

وأعلن محافظ المنيا أنه تم حصر جميع المساحات المنزرعة بالقمح، بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، وذلك لوضع تصور لكميات القمح المنزرعة، ومقارنتها بكميات القمح الموردة بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على التسويق، مؤكداً أنه يجب الاستفادة من جميع الملاحظات الخاصة بموسم التوريد العام الماضي، والعمل على تلافيها لضمان توريد الكميات المطلوبة.

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقاَ لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

توفير سيارات النقل من خلال الوحدات المحلية

ووجه «القاضي» خلال الاجتماع، بتبني مبادرة لدعم أصحاب الزراعات الصغيرة، من خلال تجميع المحصول من أصحاب الحيازات الزراعية الخاصة، بالتعاون الكامل مع مديريتي التموين والزراعة والجمعيات الزراعية، وتوفير سيارات النقل اللازمة، من خلال الوحدات المحلية، أو بعض الجهات المساندة، ونقل المحصول للشون والصوامع المخصص لذلك، على أن يتولى مندوب من كل جمعية زراعية مساندة المزارعين الموردين للقمح، في إنهاء كافة الاجراءات.

وأعلن المحافظ عن جاهزية 44 موقع تسويقي لاستقبال محصول القمح، منها 7 صوامع معدنية، وعدد 5 هناجر تابعة للبنك الزراعي، وعدد 3 شون أسمنتية تابعة للبنك الزراعي، و3 مستودعات ومخازن تابعة للبنك الزراعي، وكذلك 26 مركز تجميع، منها 24 مركزاً تابعين للبنك الزراعي وموقعين للمطاحن.

ووجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة يوميا لأعمال التوريد والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات ،كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوي أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهي الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.