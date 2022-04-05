الحصيلة تتسارع: إصابات فيروس «كورونا» تقترب من 493 مليون حول العالم

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، من تسجيل 493 مليون إصابة، منذ ظهور الفيروس، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6 ملايين و179 ألف و293 حالة وفاة، بينما ارتفعت معدلات الشفاء إلى 428 مليونا و93 ألف و439 حالات.

ارتفاع إجمالي إصابات الصين إلى 157378 حالة

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، 1173 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في البر الرئيسي للبلاد، أمس الإثنين، مشيرة إلى تسجيل 62 حالة إصابة جديدة وافدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157378 حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 792 حالة تم تسجيلها في مقاطعة «جيلين»، الواقعة شمال شرقي البلاد، و268 حالة في شنجهاي، و17 حالة في مقاطعة هيلونججيانج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

لجنة الصحة الصينية تسجل 1899 حالة شفاء من الفيروس

وسجّلت اللجنة الصينية، 1899 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل السلطات الصحية، حالات وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابت عند 4638 حالة وفاة.

وفي مدينة تايوان، سجّلت «وكالة مراقبة الأمراض»، أمس الإثنين، 275 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها «133 محلية العدوى و142 وافدة»، فيما قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنه حتى الآن، أبلغت سلطات الجزيرة، عن 24585 حالة إصابة بالفيروس.

بدورها، أنهت «مدينة شنجهاي»، أمس الإثنين، عملية جمع العينات من سكانها «25 مليون نسمة تقريبا»، بهدف إجراء اختبارات الحمض النووي، في أحدث جهود المدينة الصينية، لـ احتواء موجة «كورونا».

وفي دولة الهند، سجلت السلطات الصحية، 795 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و58 حالة وفاة في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.