أماكن يمكنك شراء ملابس العيد منها بأسعار مخفضة.. اعرفها

مع بداية شهر رمضان الكريم، يبدأ المواطنون في البحث عن أفضل الأماكن التي يمكن شراء ملابس العيد منها بأسعار مخفضة، حتى يحصلون على ما يريدونه وما يحتاجون إليه، دون أن يضطروا للاستغناء عن شيء مهم وأساسي، وهناك الكثير من الأماكن التي تحرص على توفير الملابس بأسعار مخفضة، وما يعرف بـ«ملابس البالة» التي تحتوي على الكثير من ملابس «الماركات» بأسعار زهيدة مقارنة بأسعارها في المحلات الشهيرة.

وتسعى بوابة «الوطن» دائمًا لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير بعض الأماكن التي يمكن شراء ملابس العيد منها بأسعار مخفضة، والتي جاءت كالتالي:

1- سوق العتبة

يعد سوق العتبة من أشهر الأسواق التي تحتوي على الكثير من الملابس المختلفة، وأسعارها مخفضة بشكل كبير، إذ يحرص أصحاب المحلات على توفير مختلف المسلتزمات للمواطنين، وهو ما يتيح الفرصة للتجار أن يربحوا كثيرًا.

2- وكالة البلح

تشتهر وكالة البلح كثيرًا ببيع الملابس فقط، ويأتي إلى الوكالة الموجوده في منطقة وسط البلد بالقاهرة الكثير من المواطنين من محافظات مختلفة، إذ أنها تشتهر ببيع الملابس ذات الماركات الغالية بأسعار قليلة مقارنة بأسعارها في مقرات تلك «البراندات»، ويحرص تجار الوكالة على شراء تلك الملابس من الخارج بنظام البالة، ما يحعلهم يحصلون عليها بأسعار زهيدة، الأمر الذي يشجعهم على بيعها بتلك الأسعار التي لا مثيل لها.

3- سوق كرداسة

يعرف سوق كرداسة والذي يقع في منطقة كرداسة بالقرب من أهرامات الجيزة بأسعاره المناسبة للموطنين، إذ تُباع الملابس بأسعار قليلة، ويشتهر هذا السوق ببيع العبايات الخاصة بالسيدات، ما يجعل المواطنين المقبلين على شراء العبايات يتجهون إلى هذا السوق لشراءها بأسعار زهيدة.

4- سوق الغورية

تحرص الكثير من الفتيات المقبلين على الزواج على التوجه لسوق الغورية لشراء ما يرغبن به من ملابس و«مفروشات» في الجهاز، إذ يشتهر هذا السوق بأنه يوفر أحدث الموديلات الخاصة بالملابس بأسعار مناسبة للمواطنين وفي المتناول، والتي غالبًا ما تكون بأسعار أقل من الأماكن الأخرى بكثير، كما يمكن للراغبين في شراء ملابس جديدة للعيد بالتوجه لهذا السوق.