محافظ جنوب سيناء يسلم ملابس العيد لـ 165 طفلا من الأكثر احتياجا

سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ملابس العيد لـ 165طفل وطفلة، بينهم 60 من طلاب المدرسة الفكرية، و105 أطفال من الأيتام، و عدد 76 بدلة كاملة للعاملين بالحملة الميكانيكية، بديوان عام المحافظة في حضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير المساعد، وذلك وسط إجراءات احترازية.

الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستقبل أفضل للأيتام

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الفعالية اليوم، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في البناء والتشييد، وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها من كافة طبقات المجتمع، والحرص على دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام، بهدف توفير حياة كريمة لكافة أبنائها.

وقال المحافظ، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا في تنمية المجتمع، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الجمعيات في رعاية الأيتام والفتيات غير القادرات خاصة في محافظة جنوب سيناء، والذي يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال الصغار والفتيات المقبلات على الزواج.

مضاعفة الأعمال الخيرية والخدمية التي تؤديها المحافظة

وأكد على ضرورة مضاعفة الأعمال الخيرية والخدمية التي تؤديها المحافظة خلال المرحلة المقبلة، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق التنمية المجتمعية التي يسعى إليها الجميع.

وأوضح المحافظ أن مكتبه مفتوح لجميع مواطني المحافظة، لتلبية حاجتهم، مقدمًا التهنئة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، كم قام محافظ جنوب سيناء بتسليم عمال السركي بديوان عام المحافظة علب لكعك العيد، مقدمًا التهنئة لهم .