ضبط مصنع «جلاش» بدون ترخيص في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق، لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع «جلاش» بمركز إيتاي البارود، يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 50 شيكارة دقيق فاخر، و20 شيكارة ملح طعام، و20 شيكارة نشا، و100 باكتة جلاش منتج نهائي.

ضبط كبدة غير صالحة في حملة بكوم حمادة

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط 5 كيلوجرامات كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، و4 محاضر عرض لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث.

وفي مركز شبراخيت، تم ضبط ماكينة صرف خبز خارج أحد المخابز المدعمة، بحوزة أحد الأشخاص تُستخدم في عمل مبيعات وهمية من الخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 236 بطاقة تموينية بحوزة أحد الأشخاص، تُستخدم في عمل مبيعات وهميه من الخبز.

ضبط 4270 قطعة شوكولاتة غير صالحة للاستهلاك

وتم ضبط 4270 قطعة شوكولاتة، و5150 قطعة حلوى، و2 كيلوجرام سوبيا، و2 كيلوجرام زبيب، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 5 مخابز تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15 جراماً، ومخبز توقف عن الإنتاج، وتحرير محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز، ومخبز قام بالتصرف في 3 شكاير دقيق بلدي مدعم، ببيعها في السوق السوداء، بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي مدينة النوبارية، تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، بمقدار من 7 حتى 9 جرامات، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، ومحضرين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف.