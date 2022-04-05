ضبط مصنع حلويات غير مرخص وتحرير 12 محضرا ضد تجار بالفيوم

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم جولة تفقدية مفاجئة على أحد سلاسل «الهايبر ماركت» الشهيرة في منطقة الإصلاح بمدينة الفيوم، خلالها أقسام الهايبر من السلع والمواد الغذائية الأساسية واللحوم، تابع خلالها أسعار السلع والمنتجات المعروضة وتاريخ الصلاحية وتحدث مع المواطنين.

تدني جودة السلع الغذائية

ورصد محافظ الفيوم ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وتدني جودة بعض السلع الغذائية، إذ استدعى لجنة من مديريتي التموين والطب البيطري، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وسلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ووجههم بمراجعة أسعار كل السلع، والتأكّد من سلامتها وجودتها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية المقررة.

التحفظ على اللحوم المُصنعة

ورفعت اللجنة كميات كبيرة من الأرز المعبأ داخل أكياس دون فواتير ومجهول المصدر، كما تمّ التحفظ على كميات من اللحوم المصنعة والعصائر، وسحب عينات منها وإرسالها إلى المعمل لتحليلها، كما تمّ إعدام كميات من الخضراوات التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم رصد مصنع دون ترخيص أعلى الهايبر يصنع الكريمات والحلويات، ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وقد قامت اللجنة بتحرير 12 محضر «جنحة صحية».

جولة ميدانية مفاجئة

وكان محافظ الفيوم قد نظم جولة ميدانية مفاجئة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم للمرور على عدد من سلاسل الهايبر ماركت ومعارض بيع السلع، والمواد الغذائية، بمركزي إطسا والفيوم، للتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية، ومدي صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط الأسعار، وعدم المغالاة على المواطنين المترددين، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد معرض «أهلاً رمضان»

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لمعرض «أهلاً رمضان» لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والذي تقيمه أمانة حزب «مستقبل» وطن بمدينة إطسا، إذ تابع المحافظ مشتملات المعرض من السلع الغذائية الأساسية، من الأرز، والمكرونة، والسكر والزيت والبقوليات والعسل، والعصائر والدقيق، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، وتأكّد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة.

إقبال كبير على معرض «أهلاً رمضان»

ووجه محافظ الفيوم القائمين على المعرض بضرورة تزويد المعرض أولاً بأول، بالسلع التي تنفذ نتيجة إقبال الجمهور عليها، وتنويع المعروض من السلع الضرورية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع، لافتاً إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض ودورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

إقامة شادر خضروات وفاكهة

ووجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بالتنسيق مع كبار التجار، لإقامة شادر لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة وذلك لمواجهة غلاء بعض أنواع الخضار.

محاسبة الفاسدين ومحتكري السلع

وشدد «الأنصاري» على أنّه لن يتم السماح لبعض التجار بتخزين وإخفاء السلع، مؤكّداً أنّه سيتمّ التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصارمة، والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد.

ولفت إلى حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.