سولاف فواخرجي تعلن انفصالها عن زوجها: هحبك للأبد

أعلنت الفنانة سولاف فواخرجي، انفصالها عن زوجها، وذلك من خلال كلمات مؤثرة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وجهت من خلالها كلمة شكر له.

وقالت سولاف فواخرجي: «أقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ أي اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل وانْفَصَمَ المطَرُ أي انقطع وأقلع».

سولاف فواخرجي تعلن طلاقها

وتابعت سولاف: «وأنا كتلك العروة انقطعت وظهري ينصدع وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقا وأنا الآن أعيش ذلك الفِصام أمامك أيها النبيل وبعد الفِصام فطام كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً ننفطم عمّن نحب كما أنفَطِم عنك الآن وقلبي كما يُقال ينخلع ليس بيدك وليس بيدي إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ما ليس نحب لسبب ما أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد».

وأضافت: «لم أكن جديرة بك كما يكفي أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ لن تصل إلى قمتك وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني وأمام الله والبشر رجلُ والرجالُ قليلون، سنداً لي إن ملت ورحمةً لي إن ظُلمت ويدك الحانية أول ما تنتشلني إن وقعتْ وكعادتك لن تدعني أحتاجك لأني مذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي وفي ضعفي وفي فرحي سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء».

سولاف لطليقها: بحبك

واختتمت سولاف: «البدايات أخلاق والنهايات أخلاق وكنت بداية وليس لك في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية، وإن ابتعدنا لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا وائل صديقي أبو حمزة وعلي، شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين».