محافظة جنوب سيناء هي أولى المحافظات التي تشرق عليها الشمس في مصر، وبالتالي فإن أوقات الصلاة ومواعيد الأذان تسبق باقي المحافظات، لأن فارق التوقيت يجعل أذان الفجر والمغرب يأتي قبل أي محافظة، وكذلك الأمر بالنسبة لمواعيد الإفطار والسحور، لذا يبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب 5 رمضان في محافظة جنوب سيناء.

الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، قال إن هناك التزام في كل المساجد بالنسبة لمواعيد الصلاة والإقامة في كل مدينة وهناك مراعاة الفروق التوقيت، وأشار إلي أن مدينة طابا هي أول مدينة يؤذن فيها الفجر وتشرق فيها الشمس.

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء

مساجد محافظة جنوب سيناء يبلغ عددها نحو 350 مسجدا على مستوى المدن وفي التجمعات والوديان، ووفقا لتصريحات الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، فإن كل هذه المساجد تابعة للوزارة، ولا يوجد زوايا أو مساجد تابعة لأي جمعيات أو جهات غير حكومية.

وأضاف أن أذان المغرب اليوم الأربعاء في المحافظة سيؤذن له الساعة 6.05 ص، وباقي أوقات الصلاة كالتالي:

أذان الفجر 3.59 ص.

الشروق 5.28 ص.

أذان الظهر 11.46 ص.

أذان العصر 3.18 م.

أذان المغرب 6.05 م.

أذان العشاء 7.23 م.

تعقيم المساجد

وقال وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، إن مديرية الأوقاف تقوم بتطهير المساجد بصفة مستمرة، حيث يجرى تعقيم المساجد بالكامل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الأعداد في مساجد جنوب سيناء أقل من باقي المحافظات لقلة عدد السكان وهناك التزام بالتباعد الاجتماعي بين المصلين.