عاجل .. الحكومة تكشف حقيقة رفع الغياب بالمدارس في رمضان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.

لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنَّه لا صحة لـ رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتمّ تسجيل كل من الحضور والغياب إلزامياً وليس اختيارياً مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.

انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال رمضان

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكّد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكّد أنَّه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.