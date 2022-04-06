عالم أزهري: الدعاء عبادة.. وربنا يستجب لنا قبل أن ندعوه «فيديو»

قال الشيخ عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، إن الدعاء لله عبادة، مستشهدا بقوله عز وجل في كتابه العزيز «وإذا سألك عبادي عني، فإني قريب»، و« وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين»، وبالتالي فإن الدعاء عبادة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم «الدعاء هو العبادة».

الدعاء عبادة سواء كان الإنسان في احتياج أو بدونه

وأضاف عالم الأزهر خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي أن الدعاء عبادة سواء كان الإنسان في احتياج أو في غير احتياج لله عز وجل، ولكن من حكمة الله أنه أتى بآية الدعاء بين آيات الصيام، فهي يسبقها شهر رمضان ويعقبها «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ».

العالم الأزهري: السؤال في القرآن الكريم كله بصيغة «يسألونك»

واستشهد العالم الأزهري أيضا، بقوله تعالى «فإذا سألك عبادي عني فإني قريب» مع أن السؤال في القرآن الكريم كله بصيغة «يسألونك»، مثل يسألونك عن المحيض ويسألونك عن الروح، لكن في هذه المرة قال الله : «وإذا سألك عبادي عني»، والحكمة من هذا، أن الكثير من الناس يسألون، لأن «إذا» عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد الكثرة، لذا لم يقل الله «وإن سألك» لأن «إن» تفيد التقليل وتفيد الامتناع في مواضع أخرى كثيرة.

ولفت عالم الأزهر الشريف إلى أن الله عز وجل من خلال الآية الكريمة «أجيب دعوة الداع إذا دعان»، أرد أن يلفت لنا الانظار، أنه يجيب دعوتنا قبل أن ندعو.