«قصة كل يوم» يكشف عن أسرع طريقة لاستجابة الدعاء.. فيديو

استعرض الداعية شريف شحاتة، قصة «السجدة»، وذلك في برنامجه «قصة كل يوم»، المذاع على شاشة «الوطن»، اليوم الاثنين، إذ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يشتد عليه أمر كان يسجد لله تعالى ويتكلم معه.

أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد

وأشار «شحاتة» إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: «أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد»، مؤكدا أنه ما من أحد وضع مشاكله في سجدة إلا وجبره الله واستجاب له وعوضه، مستشهدا بقوله تعالى «فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ».

السجدة الطويلة هي الحل لجبر الخواطر

وأوضح الداعية شريف شحاتة، أن السجود وقت الهموم والمشكلات مهم جدا ويقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»، (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ».

وأكد «شحاتة»، أن السجدة الطويلة التي تتضمن الدعاء هي الحل لجبر الخاطر والعوض الجميل من الله سبحانه وتعالى.