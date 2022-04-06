عبد العزيز مخيون: الاختيار يوثق التاريخ.. والشناوي: مسلسل استثنائي

قال الفنان عبد العزيز مخيون، إنه في تقديم دور محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، ركز على الدور المكتوب على الورق من أجل تقديم شخصية أشبه بالحقيقة.

وأضاف «مخيون»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مسلسل الاختيار عمل مهم للغاية ويوثق التاريخ.

مخيون: مش عارف مشاهدي في المسلسل خلصت ولا لأ

وأوضح الفنان عبد العزيز مخيون، أنه يقضي شهر رمضان في البحيرة مع أهله بعد الانتهاء من التصوير مساء أمس، ويتوقع أن تكون المشاهد الخاصة به انتهت متابعا: «مش عارف مشاهدي خلصت ولا هيستدعوني تاني».

عدد المسلسلات الجيدة هذا العام

من جهته، قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن عدد المسلسلات الجيدة هذا العام كبير، مبينا أن الكوميديا في الدراما كانت ضعيفة لكن حاليا أصبحت أفضل، حيث توجد 4 أعمال كوميديا تستحق المشاهدة لأنها منفذة جيدا.

الاختيار مسلسل استثنائي

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي: «الاختيار مسلسل استثنائي بكل المقاييس، فهو بيناقش فترة زمنية 95% من المصريين بيتذكروها، والأحداث لسة في الذاكرة بتاعتهم، وفيه جانب توثيقي جنب الجانب الدرامي وده مهم أوي في المسلسل، والخطين مشيوا مع بعض وده اللي عمله المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار».

ويركز مسلسل الاختيار في جزئه الثالث على حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، الذي بدأ في صيف 2012 وانتهى في صيف 2013 بعد ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري وساندتها القوات المسلحة.