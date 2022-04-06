مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان في محافظة سوهاج

يبحث عدد كبير من مواطني وقاطني محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، خامس أيام شهر رمضان المعظم، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظاتهم المختلفة، استعدادا لموعد الإفطار، الذي يختلف عن مواعيد الأيام السابقة بدقائق قليلة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في سوهاج

وأعلنت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأربعاء في محافظة سوهاج، حيث يؤذن اليوم لصلاة المغرب في الساعة 6:12 مساءً، وتختلف من مكان لمكان وفق الموقع الجغرافي داخل كل مدينة ومركز في أنحاء محافظة سوهاج، ففي مدينة جرجا ينطلق أذان المغرب في الساعة 6:12 مساءً، بينما في مدينة المنشأة 6:13 في مدينة سوهاج الساعة 6:13 مساء، وتختلف المواعيد بفارق دقيقة على الأكثر في كل مركز وأنحاء من مراكز المحافظة من طما شمالا إلى البلينا جنوبا.

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الفجر 4:13 ص

الشروق 5:39 ص

الظهر 11.56 ص

العَصر 3.26 م

المغرب6:13 م

العشاء 7:29 م

وشدد محافظ سوهاج على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى وكل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، لمتابعة لرفع درجة الاستعداد على كافة القطاعات والهيئات الخدمية لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع التشديد على المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكّد من توافر السلع الأساسية من الغذاء ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.