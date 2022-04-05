المشدد 5 سنوات لعامل نقب عن الأثار في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل، وحيازة قطع أثرية، بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

هيئة إصدار الحكم بالواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهاني صبحي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

التنقيب عن الأثار وحيازة قطع أثرية

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2021، عندما وردت معلومات لمركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج عن قيام «م . ع»، 39 سنة، عامل، ومقيم بالمركز بالحفر والتنقيب أسفل حظيرة مواشي يمتلكها خلف منزله بقرية الدويرات بالمركز، عند التأكد من المعلومات الواردة تم ضبط المتهم، ووجد بحوذته عدة قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، وكذلك وجدت أثار الحفر وأدوات التنقيب بالحظيرة.

اعتراف المتهم بحيازة الأثار بغرض التهريب

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بالتنقيب أسفل الحظيرة واستخراج القطع الأثرية، وأنه كان ينوي بيعها خارج مصر، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج وإصدار الحكم

وقد وجهت النيابة للمتهم تهمة الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية بقصد التهريب، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم.