«كرنفال طلابي» لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات بعلوم سوهاج

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لكلية العلوم، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الكلية، ومتابعة استعدادها لجائزة «التميز المؤسسي»، كما شارك في الكرنفال الطلابي، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية، يرافقه كل من الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري، وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الحافظ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

تأصيل ثقافة التميز وتطوير منظومة العمل بالكليات

وخلال تفقده أقسام كلية العلوم، أكد رئيس جامعة سوهاج على أهمية تأصيل ثقافة التميز وتطوير منظومة العمل بالكليات، وتطبيق الحوكمة المالية والإدارية، وتحقيق الانضباط والالتزام بالشكل المؤسسي في العملية الإدارية بالكليات، مؤكداً علي ضرورة استعداد الكلية لتطببق معايير «الأيزو» الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

بناء شخصية الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم

وقال رئيس جامعة سوهاج إن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، فهي التي تسهم في بناء شخصية الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على الاشتراك في المسابقات المختلفة، سواء محلياً أو إقليمياً، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتلبية احتياجات الأنشطة الطلابية، وتوفر لهم كل الإمكانيات المناسبة لدعم العملية التعليمية، لافتاً إلى ضرورة المشاركة في خوض المشاركات الطلابية، تحقيقاً لإعداد جيل واع قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية والثقافية والرياضية.

انتهاج ممارسات الجودة بالأمور الإدارية والمالية

وأوضح الدكتور حازم المشنب أن الهدف من الكرنفال الطلابي الإسهام في تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة، والتعبير عن أفكارهم واتجاهاتهم، من خلال إظهار مهاراتهم ومواهبهم، وإكسابهم خبرات مختلفة في العديد من المجالات، مؤكداً أن الجامعة توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم تلك الفعاليات بشكل متميز، وإختبار أفضل العناصر لتمثيل الجامعة في كافة المحافل القمية والخارجية، مشيراً إلى أن الكلية مستعدة تماماً لتطبيق الخطة الاستراتيجية، التي تتوافق مع «رؤية مصر 2030»، وأضاف أن الكلية تنتهج آليات وممارسات الجودة في الأمور الإدارية والمالية، ولذلك تحرص إدارة كلية العلوم على نشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي، والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار، وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأوضحت راندا مصطفى، مدير إدارة رعاية الشباب بكلية العلوم، أن الكرنفال الطلابي تضمن العديد من المسابقات للأنشطة المختلفة التي نظمتها إدارة رعاية الشباب، منها النشاط الرياضي، وتضمن مسابقات خماسي كرة القدم للطلبة، وتنس طاولة للطلبة والطالبات، وقوة الذراعين للطلبة والطالبات، ورميات كرة السلة للطلبة والطالبات.

حضر الكرنفال الطلابي كل من الدكتور أحمد فكري، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الأسبق، والدكتور علي أبو عامر، رئيس قسم النبات، والدكتورة رانيا المساوي، أمين الكلية، ورؤساء الأقسام بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومنسق الأنشطة الطلابية واتحاد الطلاب.