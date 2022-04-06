ما حكم المضمضة في رمضان؟.. دار «الإفتاء» تحسم الجدل

تكثر الاستفسارات في رمضان حول تأثر الصيام بالعديد من الأمور، إذ يتساءل البعض عن: ما حكم المضمضة في رمضان؟، وهو ما تجيب عنه «الوطن» في تقريرها التالي، في إطار سلسلة الأحكام والفتاوى التي تقدمها لقرائها، وتجيب عنها دار الإفتاء المصرية على مدار شهر رمضان.

حكم المضمضة في رمضان

وعن حكم المضمضة في رمضان، يقول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في بث مباشر نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام، لا حرج فيهما شرعا، فهما من الوضوء، ولكن يُكره المبالغة فيهما أثناء الصوم.

حكم بلع البلغم في رمضان

وبخلاف حكم المضمضة في رمضان، واستكمالا لسلسة الأحكام والفتاوى، التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار رمضان، نستعرض حكم بلغ البلغم في رمضان، وفقا لما أوضحته دار الإفتاء خلال منشور توضيحي لها، إذ قالت: «بلع البلغم أثناء الصيام لا يُفطر، إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه، فإنه يكون مفطرا».

كما ردت «الإفتاء» على سؤال: هل القيء يفسد الصيام؟، موضحة أنه إذا غلب القيء الصائم من غير تسبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شيئا مما خرج من جوفه وألا يقصر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيئا فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه، فإن صومه يفسد، ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يوما مكانه، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا، فليقض».

فضل الصيام في الحر

وقالت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، توضح فيه فضل الصيام في الحر، إن الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يومًا واحدًا إيمانًا واحتسابًا، باعده الله عن النار سبعين سنة، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍالخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.

موضحة أنه في حالة كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة الحرٍّ فإن ثوابه يكون أعظم، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» سنن الدار قطني.