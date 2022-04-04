حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان والصيام عليها.. أزهري يوضح

يحرص العديد من المسلمين في شهر رمضان على الاجتهاد في العبادة وطاعة الله عز وجل، ويعد الصيام من أهم العبادات التي يتبعها المسلمون خلال الشهر المبارك، وتزداد التساؤلات حول مبطلات الصيام، ومن أبرزها، حكم الصيام على جنابة وحكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان.

حكم الصيام على جنابة

وأوضح الشيخ ياسر سلمي، الداعية الإسلامي والباحث في التراث الديني، حكم الصيام على الجنابة، وحكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان، في حديثه لـ«الوطن»، أن من صام وهو جنب، لا يفسد صيامه ولكن عليه بالاغتسال، قائلا: «من الممكن أن يطلع الصباح على الإنسان وهو جنب، وفي هذه الحالة يكون صيامه صحيحا، ولكن عليه بالاغتسال، كي يستطيع أن يصلي الصلوات خلال اليوم».

وشرح «سلمي» عن حكم الصيام على جنابة، أنها لا تبطل الصيام وليست واحدة من مبطلات الصيام في رمضان، وأضاف قائلا: «إن للرجل الحق في معاشرة زوجته في غير وقت الصيام، ولكن مع بداية أذان الفجر، يصبح وقتها ممنوعا من الاقتراب من زوجته».

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان

وأشار الباحث في التراث الديني، إلى أن حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان، أنه لا حرج في ذلك ولكنه من الأمور غير المستحبة، فيُكره أن يبقى المرء على جنابته طويلا دون سبب، قائلا: «الاغتسال يأخذ وقتا ومن الممكن أن يؤذن الفجر أثناء اغتسال الإنسان، وقالت الشريعة إن في هذه الحالة على العبد أن يغتسل بعد أذان الفجر ولا حرج عليه».

وعن حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان، أكد «سلمي» أن الأمر لن يؤثر على الصيام، ولكن على الشخص الاغتسال حتى يتمكن من أداء الصلوات الخمس على مدار اليوم، لذا في كل الأحوال على المرء ألا يؤخر الاغتسال.