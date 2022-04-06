خبير اقتصادي يوضح فوائد طرح مصر لسندات الساموراي في الأسواق اليابانية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر لجأت إلى إصدار سندات جديدة في أسواق المال اليابانية لتجذب مستثمرين من اليابان من خلال ما يعرف بـ«سندات الساموراي» التي تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين، وفقا للوائح اليابانية.

مصر تطرح سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار

وأوضح «السيد» لـ«الوطن»، أن أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة، بينما طرحت مصر أول إصدار لها من سندات الساموراي بالسوق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار مقومة بعملة الين الياباني، لمدة خمس سنوات.

وتابع بأن فائد سندات الساموراي تسدد بموجب كوبون سنوي محمل بفائدة أقل من 1%، وبمتوسط تكلفة إجمالية خلال مدة السندات البالغة خمس سنوات في حدود 2.35%، وجرى إصدار السندات بضمانة ائتمانية من أحد البنوك اليابانية وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نبيون» للتأمين على الصادرات والاستثمار.

تنويع أدوات الدين ومصادر وعملات وأسواق الإصدارات

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الإصدار يأتي ضمن خطه الحكومة في إصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، وهو ما يمثل تنويعا لأدوات الدين ومصادر وعملات وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين.

ولفت «السيد» إلى أن فوائد طرح سندات الساموراي تتمثل أيضا في إطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل، موضحا أن قيام مصر بهذه الخطوة كان بهدف جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، خاصة أن تكلفة الدين منخفضة للغاية.