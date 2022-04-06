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مصر أول دولة بالشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي: قيمتها 500 مليون دولار

معدل الفائدة السنوي للسندات 0.85% لأجل 5 سنوات

كتب:

محمد مجدي
10:22 ص | الأربعاء 06 أبريل 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد يستعرض إصدار مصر لأول سندات مقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر ذلك النوع من السندات.

مصر تصدر سندات مقومة بالين الياباني بـ500 مليون دولار

معدل الفائدة السنوي للسندات 0.85% لأجل 5 سنوات

ويبلغ معدل الفائدة السنوي للسندات 0.85% ولأجل 5 سنوات؛ مما يجعلها أكثر تميزا عن السندات المقومة بالدولار وأقل تكلفة.

وجاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني «سوميتومو ميتسوي»، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.