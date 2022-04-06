رحمة أحمد: قلقت من رد فعل الجمهور وتقبله لـ«مربوحة» في الكبير أوي 6

أعربت الفنانة رحمة أحمد التي تقوم بدور «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 6، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة التي صاحبت ظهورها في المسلسل، مؤكدة أنها كانت قلقة للغاية قبل بداية التصوير، لأنها كانت خائفة من تقبل الجمهور لها، خاصة أنها تلعب دور زوجة الكبير الجديدة، بدلًا من زوجته الأولى الفنانة دنيا سمير غانم، التي حجزت مساحة كبيرة من الجمهور وأحبها للغاية في المسلسل، فذلك الأمر هو الذي سبب لها القلق.

رحمة أحمد تعلق على تشبيهها بابنة عبد الغفور البرعي

وبخصوص ردود الفعل وتشبيه فرح الكبير أوي بفرح ثنية ابنة عبد الغفور البرعي في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» بطولة الراحل نور الشريف، فقالت رحمة أحمد، إن ذلك الأمر شهادة كبيرة من الجمهور، خاصة أن المسلسل من المسلسلات القريبة للغاية لقلبها وتحبه بشكل شخصي.

وتمنت رحمة أحمد أن يستمر نجاح الكبير أوي وشخصية مربوحة معهم مثلما كانت البداية في ظهورها، موجهة الشكر إلى كل فريق عمل مسلسل الكبير أوي 6، وتقديم رسائل حب وامتنان لهم.

تفاصيل دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي

يذكر أن دور مربوحة من الأدوار الجديدة التي أضيفت للمسلسل بجانب دور الكبيرة فحت، التي قدمتها سماء إبراهيم والعترة وجوني أبناء الكبيرة وغيرها من الشخصيات التي تكشف عنها الحلقات في الأيام المقبلة.

مسلسل الكبير أوي 6 من 30 حلقة كوميدية تنافس في رمضان وحقق نجاحًا كبيرًَا من الحلقة الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب ومن تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.