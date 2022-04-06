يبحث الكثيرون من متابعى مسلسلات رمضان، عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5 والقنوات الناقلة، نظرا لكونه من المسلسلات الكوميدية المحببة لدى الصغار والكبار، وذلك منذ عرض الموسم الأول في عام 2010، والذى حقق نجاحا كبيرا.

ويزداد البحث بشكل كبير عن الموسم السادس من العمل الفني عبر محركات البحث على الإنترنت، لمعرفة مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5 والقنوات الناقلة، والذى جاء ضمن مسلسلات رمضان 2022، وفي إطار ذلك، تقدم «الوطن»، فيما يلي، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5

ومواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5 والقنوات الناقلة، تُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

ويمكن لمحبي مسلسل الكبير أوي، مشاهدة ومتابعة الأحداث الجديدة من الجزء السادس، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

يذكر أن مسلسل «الكبير أوي 6»، بطولة الفنان أحمد مكي، ويشاركه كل من بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، هشام إسماعيل، محمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.