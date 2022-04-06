توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5.. تصاعد مشكلات أحمد مكي مع أبنائه

ينتظر الكثيرين من متابعي المسلسلات الرمضانية، خاصة الكوميدية منها، توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5 بطولة أحمد مكي، والتي ستأتي اليوم بعد انتهاء حفل زفاف «الكبير أوي» أمس.

توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5

ومع توقعات مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5، من المنتظر أن تبدأ حلقة اليوم مع وصول العروسة إلى منزل الكبير أوي، إذ يعرفها لأفراد أسرته، متوقعا أن تنتهي مشاكله المنزلية بعد زواجه، إذ كان يعاني من مشكلات كثيرة مع أبنائه خاصة في تلبية احتياجاتهم العائلية، من مأكل ومشرب وغسيل الملابس، وكل هذا أثر بشدة على أدائه كعمدة المزاريطة.

وبعد تحذيرات المحافظ له بسحب العمودية، وافق الكبير أوي على الزواج حتى تقوم زوجته بالأعمال المنزلية ورعاية أبنائه جوني والعترة، كي يتفرغ لمسئوليته كعمدة المزاريطة التي تعاني من الكثير من المشاكل والإهمال بسبب انشغال الكبير أوي.

زيادة مشكلات الكبير أوي

ولأن الأحداث والتوقعات تشير إلى أن مشاكل الكبير أوى، سوف تزداد خاصة بعد رفض أبنائه العترة ووجوني زواج والدهم من سيدة غريبة عنهم، كما يجد الكبير أوى مشاكل كثيرة مع عروسة الجديدة.

كما يستعيد جوني علاقاته الاجتماعية مع أهل المزاريطة، وذلك بعد أن نجح في الخضوع لنظام غذائي، واستطاع مرة أخرى الخروج من عزلته، التي سببت له الكثير من المشاكل النفسية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 6، مساء اليوم في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة الساعة 1:50 صباحا، ويتم إعادتها للمرة الثانية الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي، وذلك على شبكة قنوات on e.

يذكر أن مسلسل «الكبير أوي 6»، بطولة الفنان أحمد مكي، ويشاركه بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، هشام إسماعيل، محمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.