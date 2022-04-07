سياسات تشهدها ألمانيا لأول مرة بسبب ارتفاع الأسعار.. زجاجة زيت واحدة للمواطن

كشف عربي مرزوق، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في العاصمة الألمانية برلين، عن آخر تطورات ارتفاع الأسعار في ألمانيا، إذ ذكر أنه في تجربته الشخصية عانى كثيرًا من أجل شراء كيلو من الدقيق الأبيض، وانتظر سلاسل تجارية تفتح في الساعة الثالثة صباحًا من أجل الحصول على هذا الدقيق، موضحًا أن المتاجر والسلاسل الغذائية في برلين فرضت قرارات بأنه غير مسموح سوى لكل شخص أن يحصل على كيلو واحد من الدقيق الأبيض، بسبب نقصه بشدة في الأسواق هناك.

المدن الألمانية تعتمد على الدقيق الأبيض

وأضاف «مرزوق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن المدن الألمانية تعتمد على الدقيق الأبيض والحبوب من الجانب الأوكراني والجانب الروسي، كما أن الحكومة الأوكرانية قالت بالفعل إن هناك 20 مليون طن من الحبوب في أوكرانيا لكن من الصعب إخراجها في الوقت الحالي بسبب تدهور الأوضاع في بلادها، مؤكدًا أن السلاسل التجارية فرضت سياسات لأول مرة في تاريخ ألمانيا، وهو أن كل شخص له زجاجة زيت واحدة فقط وباهظة الثمن.

لتر البنزين ارتفع فوق الـ2 يورو

وتابع مراسل «extra news»: «فيه أزواج بقوا يذهبوا مع بعضهم البعض من أجل الحصول على 2 كيلو من الحبوب و2 كيلو من الدقيق الأبيض و2 زجاجة زيت لكل فرد زجاجة واحدة، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ ألمانيا، وتم استخدام الدراجات بدلًا من السيارات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إذ إن لتر البنزين ارتفع لما فوق الـ2 يورو، والحقيقة زيت القلي مهم في أي مطبخ، بدأت الأسر الألمانية تتجه نحو زيت جوز الهند لاستخدامه في المطبخ الألماني رغم ارتفاع سعره لكنه متوفر، بينما الزيوت العادية غير متوفرة».

وواصل: « ورغم برودة الجو لأن درجة الحرارة 1 و 2 درجة نهارًا وتحت الصفر ليلًا، بدأ الشعب يستخدم الدراجات العادية للذهاب إلى أعمالهم حتى لا يستهلك البنزين، وهناك معلومات عن نقص شديد جدا في المواد الخام في بعض الشركات خاصة شركات السيارات».