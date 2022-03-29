«واشنطن» ترسل طائرات تشويش إلى ألمانيا لتعزيز قدرات حلف «الناتو»

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، طائرات تشويش إلى ألمانيا لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي«الناتو»، وأوضحت الوزرة، أن طائرات التشويش لن يتم استخدامها ضد روسيا في أوكرانيا.

وأضاف «البنتاجون»، أن 240 من أفراد البحرية الأمريكية سيرافقون طائرات التشويش إلى ألمانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال المتحدث باسم «الكرملين» الروسي، دميتري بيسكوف، إن «موسكو» لا تنوي التفكير في إرسال قواتها إلى أي دولة من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلا في خطوة جوابية، أو إذا اضطروها لذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الكرملين» الروسي: «الناتو» ليس حلفا للتعاون

وكان بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن «الناتو» ليس حلفا للتعاون أو الأمن، بل هو آلة مواجهة، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة مع قناة «بي بي إس» الأمريكية، الوضع بأنه يدعو للقلق.

ويعقد «مجلس الأمن الدولي»، اليوم الثلاثاء، البحث الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن «كييف» ستدعو لوقف إطلاق النار واتفاق دائم بالمحادثات مع روسيا في «أسطنبول» التركية.

ودعت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوجنر، أطراف الحرب إلى التحقيق في حوادث تعذيب الأسرى في أوكرانيا على خلفية فيديوهات توثق التنكيل بأسرى روس.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق، إن بلاده تعيش في وسط عدائي، وتشعر بأنها في خضم حرب اقتصادية وبحاجة للتكيف مع الظروف الجديدة.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لـ «أي.أون» أكبر شركة ألمانية للطاقة ليونارد بيرنباوم، أن بلاده ستحتاج 3 سنوات لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي، والحد من الاعتماد على إمدادات الطاقة من «موسكو»، مضيفا في مقابلة مع قناة «أيه آر دي» الألمانية، إنه بدون واردات الغاز من روسيا، سيعاني اقتصاد البلد من أضرار جسيمة.

«طوكيو»: سنطلب من شركاتنا عدم الدفع بالروبل للمعاملات الاقتصادية

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت، أن «برلين» لا تدعم حاليا فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية، لأن وقفها الفوري سيكون له مشاكل خطيرة للبلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات في اليابان، أعلنت في وقت سابق، إن «طوكيو» ستطلب من شركاتها عدم الدفع بالروبل للمعاملات الاقتصادية مع روسيا.