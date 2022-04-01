ألمانيا توافق على تسليم أوكرانيا مدرعات مسلحة عبر التشيك

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، موافقتها على تسليم أوكرانيا لمدرعات مسلحة عبر دولة التشيك، وذلك لمواجهة العملية العسكرية الروسية ضدها التي دخلت في يومها الـ37، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

زيلينسكي يطالب الغرب بمزيد من المساعدات العسكرية

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالب الغرب في وقت سابق، بضرورة التحلي بمزيد من الشجاعة خلال دعمه وتقديمه المساعدات المعنوية والمادية والعسكرية إلى أوكرانيا.

فيما أعلن حاكم كييف، في وقت سابق، أن القوات الروسية تواصل تراجعها من شمال المدينة نحو دولة بيلاروسيا، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».