شيرين وجدي تخطف الأنظار في سهرة رمضانية لحميد الشاعري وهشام عباس «صور»

خطفت الفنانة شيرين وجدي، الأنظار خلال حضورها سهرة رمضانية في إحدى الخيم بمنطقة التجمع الخامس، والتي أحياها كلا من النجمين هشام عباس وحميد الشاعري.

وحضرت شيرين وجدي السهرة رفقة زوجها إيهاب طلعت، وقدم لهما الفنان حميد الشاعري تحية خاصة لتواجدهما.

بينما قدم الفنانان حميد الشاعري وهشام عباس مجموعة كبيرة من الأغنيات القديمة التي اشتهرا بها خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، وبدأ «الشاعري» السهرة بأغنيته الشهيرة «جلجلي»، ثم غنى «روح السمارة، وين أيامك، عودة»، وعقب ذلك قدم الديو الشهير لأغنية «عيني» مع هشام عباس.

هشام عباس وحميد الشاعري يتألقان في ديو «عيني»

وخلال السهرة رقص حميد الشاعري وهشام عباس مع الجمهور الرقصة الشهيرة المرتبطة بأغنية «عيني»، كما غنى «عباس» عدد من أشهر أغنياته منها «فينه، وحبيبي ده، وشوفي، ويتربي في عزه».

وظهر الفنان حميد الشاعري مؤخرا كضيف شرف ضمن الحلقة الأولى من مسلسل «مكتوب عليا» الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، كما شارك الفنان هشام عباس في رمضان 2022، بأكثر من عمل، إذ قدم إعلانين، بالإضافة إلى أغنية خاصة للشهر الكريم مع الفنانة المغربية جنات باسم «كفاية لمتنا» تعرض بين الفواصل الدرامية.

شيرين وجدي تعود للتترات الدرامية بعد غياب 12 عامًا

في حين، عادت الفنانة شيرين وجدي للغناء من جديد بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 12 عامًا عن تترات المسلسلات، بغناء «دنيا تانية» لأحد الأعمال التلفزيونية التي تقوم ببطولتها الفنانة ليلى علوي، كما قدمت خلال المسلسل أغنية باسم «سلام».