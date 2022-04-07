«معلومات الوزراء»: مصر تستهدف إعلان 2022 عاما لخلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد، في إطار الاحتفال بيوم الصحة العالمي، الذي يوافق 7 أبريل الجاري، تحت شعار «كوكبنا.. صحتنا».

يوم الصحة العالمي

وأوضح الإنفوجراف الذي نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، تزامنًا مع الاحتفال بـ يوم الصحة العالمي، أنّ مصر تستهدف إعلان 2022 عامًا لخلوها من 4 أمراض أنهكت المجتمع وهي: الملاريا، البلهارسيا، الحصبة، والحصبة الألمانية.

وبحسب المركز، سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ مصر خالية من مرض شلل الأطفال في 2006، لتعلنها مرة ثانية خالية من إصابات «التيتانوس الوليدي» في 2007، وللمرة الثالثة مصر خالية من اضطرابات نقص اليود في 2014.

خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة

كما نجحت مصر خلال الفترة من (1990-2014) في تحقيق الهدف الإنمائي الرابع للألفية -خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة- بأكثر من الثلثين.

قضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة العالمية

ونظرًا لتفشي الأمراض والأوبئة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهي إحدى مظاهر التغيرات المناخية وتداعياتها على الصحة وأحد أكبر التهديدات لصحة البشرية؛ حيث يشهد العالم 13 مليون حالة وفاة سنويًّا لأسباب بيئية، تتجه اهتمامات العالم الآن بقضايا المناخ وتأثيراتها على الصحة العالمية، لإيجاد بيئة نظيفة وآمنة تنمو في إطارها الأمم وتزدهر، ولن يتحقق ذلك دون تكاتف المجتمع الدولي، والأمل لدينا الآن في مؤتمر المناخ والذي تتشرف مصر بتنظيمه واستضافته نهاية العام الحالي.