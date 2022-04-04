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«معلومات الوزراء»: القاهرة الأولى أفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي

كتب:

محمد مجدي
12:32 م | الإثنين 04 أبريل 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا بعنوان «القاهرة الأولى أفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي 2022»، يرصد فيه قائمة أعلى 8 مدن أفريقية على مؤشر مدن الأعمال العالمي لعام 2022، والذي جاءت فيه القاهرة في الترتيب الأول أفريقيًّا.

ويقيس المؤشر جاهزية 200 دولة حول العالم فيما يخص أداء وممارسة الأعمال بناءً على 4 محاور: الاقتصاد «قوة اقتصاد المدينة وآفاق تطوره»، والمجتمع «معدلات تنمية سكان المدينة ومعايير جودة الحياة»، والمناخ العام للأعمال «يقيس تطور البنية التحتية ولوجستيات المدينة»، وكاريزما المدينة من حيث جاذبيتها سياحيًّا وثقافيًّا، وعلى مستوى طبيعتها الخلابة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.