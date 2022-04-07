مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا.. استجابة لـ1447 حالة خلال 3 أشهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في مجلس الوزراء، خلال الربع الأول من عام 2022، من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

الاستجابة لـ1447 حالة

وأوضح الدكتور حسام المصري، أنّه جرت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما شملت الاستجابات خلال الربع الأول من العام صدور 561 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن إجراء 403 عمليات جراحية، وإصدار 69 قرارا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

إجراءات طبية لـ249 من مرضى الأورام

وفي الإطار ذاته، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أنّ مجهودات اللجنة خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت توفير الإجراءات الطبية لـ249 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 167 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ103 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

وفي سياق متصل، لفت الدكتور حسام المصري، إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الفترة ذاتها، في عدد كبير من القوافل الطبية التي تجوب أرجاء المحافظات، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث جرى تقديم اللجنة الخدمة الطبية والعلاجية لـ4150 حالة بمحافظة البحر الأحمر، و1200 حالة بمحافظة الغربية، و830 حالة بمحافظة الأقصر، و732 حالة بمحافظة البحيرة، و1800 حالة بمحافظة كفر الشيخ.