لن تصدق.. 13 دولة غنية لا تملك أي احتياطيات من الذهب

يعتبر الذهب على رأس الأصول التي يتم اللجوء إليها في أوقات الضائقة المالية، ومع ذلك، يختلف مستوى احتياطي الذهب بين الدول بعضها البعض.

في حين أن هناك دولًا تمتلك أكثر من 60% من احتياطياتها الدولية من الذهب، إلا أن هناك العديد من الدول التي يكون الذهب فيها إما غائبًا أو موجودًا بنسبة ضئيلة، وفقًا لبيانات عام 2021 من قبل مجلس الذهب العالمي، حيث أن هناك 13 دولة ليس لديها احتياطيات من الذهب و 14 دولة بها أقل من 1% مخصصة للذهب.

وفيما يلي نظرة عامة على خمسة اقتصادات لديها أكبر احتياطيات من العملات الأجنبية ولكنها لا تمتلك احتياطيات من الذهب، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي ومجلس الذهب العالمي، وبيانات البنوك المركزية في هذه الدول.

كندا

كندا بلد مرتفع الدخل مع وفرة من الموارد الطبيعية، يهيمن قطاع الخدمات على اقتصادها، تقلص الاقتصاد بنسبة 5.2٪ خلال عام 2020، ونما بنسبة 4.7٪ في عام 2021 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2022، وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البالغ حجمه 2 تريليون دولار بنسبة 4.1% في عام 2022 و2.8% في عام 2023، لكن الأحداث الجيوسياسية الحالية يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في التقديرات.

وأبلغت كندا عن احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 106.61 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، وأظهرت الاحتياطيات الأجنبية الكندية انخفاضًا طفيفًا خلال عام 2022 وشوهدت عند 102.89 مليار دولار اعتبارًا من 28 فبراير.

كندا هي أكبر اقتصاد عالمي بلا احتياطيات من الذهب، حيث أنه في عام 1980، نفذت الحكومة سياسة بيع ذهبها بوتيرة تدريجية ومحكومة لتعزيز العائد على حساب صندوق الصرف.

النرويج

تعتبر النرويج واحدة من أغنى البلدان من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع البلاد بموارد طبيعية، مثل البترول والطاقة المائية والأسماك والغابات والمعادن، وهي ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وقطر.

يتم توفير ما يقرب من 20-25% من الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي وحدها من النرويج، وقد ساعدت الموارد الطبيعية والعمالة الماهرة والاعتماد التكنولوجي النرويج على تحقيق الازدهار، وفي الوقت الحاضر، يبلغ حجم اقتصادها حوالي 445.51 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

في نهاية عام 2003 ، كان احتياطي الذهب في البنك المركزي النرويجي، يتكون من حوالي 37 طنًا من الذهب، منها 3 أطنان من العملات المعدنية و 33 طنًا من سبائك الذهب، لكن في عام 2004، باع بنك النرويج سبائك الذهب في احتياطياته باستثناء سبعة سبائك ذهبية مخصصة لأغراض العرض و3 أطنان من العملات الذهبية التي كانت جزءًا من «نقل الذهب» إلى إنجلترا في عام 1940.

كرواتيا

أصبحت كرواتيا الدولة العضو الثامنة والعشرين في الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو 2013، وهي الدولة الثالثة عالية الدخل التي لا تمتلك احتياطيات من الذهب ويبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي 68 مليار دولار.

بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن حوالي 67% من تجارة كرواتيا هي داخل الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا كوجهات رئيسية، ومن حيث الواردات، 77% تأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما خارج الاتحاد الأوروبي، 5٪ تأتي من الصين و3% من البوسنة والهرسك.

تُظهر البيانات من ديسمبر 1999 أن كرواتيا احتفظت بحوالي 13-12 طنًا من الذهب لمدة ثلاثة أشهر في عام 2001، وقد استلمت كرواتيا هذا الذهب من بنك التسويات الدولية (BIS) كجزء من حصتها في الأصول الذهبية للاتحاد الاشتراكي الفيدرالي السابق، قبل أن تبيعها، ولا وجود لأي احتياطيات من الذهب في احتياطياتها الأجنبية، وقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 28.31 مليار دولار بنهاية عام 2021.

جمهورية أذربيجان

أذربيجان دولة غنية بالموارد وذات دخل متوسط ​​أعلى يبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي 58.43 مليار دولار، وهي جزء من مجموعة الدول غير الأعضاء في أوبك، ويعتبر إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي أمرًا أساسيًا لاقتصاد أذربيجان وعائدات الحكومة، وتشمل أكبر صادرات البلاد غير النفطية القطن والذهب.

تكشف بيانات الاحتياطيات الأجنبية لعام 2011 أن الذهب لم يكن جزءًا من احتياطياتها في عامي 2011 و2012، ومع ذلك، شهد عام 2013 إضافة 20.02 طن، ارتفعت إلى 30.17 طن في عام 2014 واستمرت في عام 2015، وتم تخفيض احتياطي الذهب إلى 20.02 طن في عام 2016، واعتبارًا من عام 2017 وما بعده، لم يكن الذهب مرئيًا.

كوستاريكا

كوستاريكا اقتصاد صغير ومنفتح في أمريكا اللاتينية، وتم تصنيفها على أنها دولة ذات دخل متوسط ​​أعلى حسب تصنيف البنك الدولي، وعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت البلاد نموًا وتطورًا معقولاً، والذي كان في المقام الأول نتيجة للاستراتيجية الموجهة نحو الخارج.

وسعت الدولة اقتصادها من المنتجات الزراعية التقليدية والسياحة إلى إنتاج صادرات عالية التقنية وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في كوستاريكا 2 مليار دولار في عام 2020، والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لكوستاريكا، حيث تمثل حوالي 40% من صادراتها ووارداتها.

ورغم أن كوستاريكا أرض غنية بالذهب، إلا أنه وفقًا لبيانات السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك وجود للذهب في الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 7.57 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن الدول الأخرى التي لا تمتلك احتياطيات من الذهب تشمل نيكاراغوا والكاميرون وأرمينيا والجابون وتركمانستان والكونغو وتشاد وإريتريا.