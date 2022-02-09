«سنتامين»: احتياطيات الذهب في منجم السكري تنمو بنسبة 200%

قالت شركة سنتامين المالكة لـ منجم السكري، إنه مع نمو احتياطي المنجم تحت الأرض، قررت الشركة نقل إدارة عمليات التنجيم، من المقاول إلى الشركة نفسها للعمل به بشكل فوري بدلا من المقاول، مضيفة أن نقل عمليات المقاول إلى الشركة سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسين التحكم التشغيلي ومرونة التعدين، مع تمكين الشركة أيضا من رفع مهارات القوى العاملة المحلية.

وأشارت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن قرار نقل الأعمال من المقاول إلى الشركة استند بعد انتهاء عقد الـ 5 سنوات الحالي إلى نمو الاحتياطي بزيادة بنسبة 200% في احتياطيات منجم السكري المؤكدة والمحتملة تحت الأرض، والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2021، والتي تدعم حياة منجم تحت الأرض لمدة 8 سنوات، لتمتد إلى ما بعد 10 سنوات من عمر المنجم.

مميزات نقل العمل من المقاول إلى الشركة

ذكرت «سنتامين»، أنه تم تعزيز القيادة التشغيلية في المنجم بشكل كبير، من خلال الخبرة السرية وزيادة الاستثمار في تطوير القوى العاملة الوطنية، بجانب الفوائد التشغيلية بما في ذلك التحليل القائم على المخاطر مقابل عروض مناقصة المقاول والتعدين المقدمة، ما حدد أوجه تآزر تشغيلي كبيرة لعمليات السكري الأوسع، بجانب وفورات في التكاليف، والتي من المتوقع أن يؤدي الانتقال إلى التعدين بين المالك والمشغل إلى تحقيق وفورات طويلة الأجل في التكاليف بمتوسط ​​19 مليون دولار أمريكي سنويا، اعتبارًا من عام 2023 فصاعدا مقارنة بقاعدة التكلفة لعام 2021.

وأضافت أنه تم وضع 90.000 متر من الحفر تحت الأرض في الميزانية لعام 2022، بما في ذلك أهداف النمو المحددة على المدى القريب لتمديد تحت الأرض لما بعد عمر 10 سنوات من المنجم والمساعدة في دعم دراسة التوسع تحت الأرض المقرر الانتهاء منها في النصف الثاني 2022.

عقد 5 سنوات لتقديم خدمات الحفر

أوضحت الشركة المالكة لمنجم السكري، أنه تم وضع خطة انتقال مفصلة إلى التعدين بين المالك والمشغل قيد التنفيذ، بما في ذلك استخدام أخصائي تعدين تحت الأرض تابع لجهة خارجية للمساعدة في تدريب القوى العاملة، كما نفذت الشركة حقها التعاقدي في شراء أسطول التعدين تحت الأرض الحالي من المقاول الحالي، بتكلفة رأسمالية إجمالية قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي يتم سدادها في الربع الأول من عام 2022.

وقال مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، إن القرار يعكس قرار تحويل التعدين تحت الأرض إلى تعدين المالك تخطيطا وتقييما شاملين، لتحديد نموذج التشغيل الأكثر فاعلية مع استمرارنا في النمو وتعظيم قيمة منجم السكري، خاصة بعد زيادة بنسبة 200% في باطن الأرض من الاحتياطيات مع مزيد من فرص النمو المحددة ودراسة التوسع تحت الأرض جارية، مضيفا: «نعتقد أن هذه الخطوة تضعنا على أفضل وجه لاستخراج أقصى قيمة بأمان وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة من العمليات تحت الأرض المتوسعة».

ولفت «هورجان»، إلى أنه تم منح عقد مدته 5 سنوات لتقديم خدمات الحفر تحت الأرض لشركة «جودريل» في منجم السكري، وتتطلع الشركتان إلى العمل مع الفريق كشريك ومقاول رئيسي، لمواصلة استكشاف وتطوير الإمكانات الكاملة للعمليات تحت الأرض.