استقرار أسعار الذهب مع قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ عززت التعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الدولار وعوائد الخزانة لتسجل أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وهو ما قلل من الطلب على الملاذ الآمن للسبائك وعوض الدعم من حالة عدم اليقين حول حرب أوكرانيا.

الأسعار ترتفع 0.3%

وسجلت أسعار الذهب الفوري مستويات 1929.18 دولارًا للأوقية، بعد انخفاض بنسبة 0.4٪ في وقت سابق من التعاملات، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1933.2 دولار، وفقاً لـ«بلومبرج».

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في «City Index»: «لا يزال التجار يتمتعون بصافي صفقات طويلة في أسواق العقود الآجلة للذهب، ومن الواضح أن ذلك يساعد في دعم الأسعار بشكل عام»، وفقاً لـ«CNBC».

وأضاف سيمبسون، «ومع ذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي والافتقار إلى الطلب على الملاذ الآمن يحدان من صعود الذهب».

الدولار عند أعلى مستوى في عامين

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين، إذ ضغط مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أجل تخفيض سريع في الميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وتشير توقعات إلى انفتاحه على الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأوضح سيمبسون: «من المحتمل أن تلقي التعليقات المتشددة من أعضاء رئيسيين في الاحتياطي الفيدرالي أمس بظلالها على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم، وتشير إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل وخفض الميزانية العمومية بشكل أسرع مما كان متوقعًا».

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في مارس، والذي يمكن أن يوفر تفاصيل حول خططه لتقليل حيازاته من السندات.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع تحرك العوائد طويلة الأجل بسرعة أكبر وعكس جزئيًا بعض الانقلابات الأخيرة في منحنى الولايات المتحدة.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد المرتفعة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، مع تعزيز الدولار، حيث يتمّ تسعيره.