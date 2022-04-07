نهاد أبو القمصان: غرامة 50 ألف جنيه على سيدة شتمتنى على «فيس بوك»

أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية، حصولها على حكم قضائي بالغرامة 50 ألف جنيه، ضد سيدة بتهمة سبها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معقبة: «شكرًا لقضاء مصر العادل».

وأضافت «أبوالقمصان» عبر صفحتها على موقع فيسبوك: «بقالي 30 سنة بدافع عن المستضعفين في الأرض وطبعًا شفت هجوم من المعتدين والمجرمين أشكال وألوان، لكني مؤمنة جدًا بأن القافلة تسير والكلاب تعوي، وعمري ما حركت بلاغ ضد حد حتي اللي عملوا أخبار مفبركة، لكن في واحدة ست حيرتني قوي، لأنها خايبة ومش فاهمة حاجة لكن واضح أنها بق ولسان، فوقعت في أيد مجموعات استغلتها لحسابها بطريقة كانت واضحة بالنسبة لي».

تفاصيل الحكم ضد سيدة سبت نهاد أبو القمصان

وتابعت: «عرفت أن صفحتها عليها حسابات وهمية تكبر الفلورز، يساعدوها تعمل تصميم جرافيك تشتمني وتشتم الستات، وتعمل فديوهات وتمنتجها وتشتم في الستات وكأنها مخلوق هجين مذكر في جسد أنثى، كل دي إمكانيات أكبر من ست بطولها، حد اصطادها وبيشغلها، ساعتها بس عملت بلاغ ضدها في مباحث الإنترنت».

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أنها مشفقة على هذه السيدة، وأضاف: «مش عايزة أحبسها ما نزلتش بنفسي جلسات المحكمة، وزي ما توقعت لأنها بتستغل من تنظيم كانت بتيجي محكمة أول درجة ومعاها جيش محامين وكأنها عاصفة الصحراء، تخيلوا إني هنزل بنفسي وصحافة وبقى وتصوير وشهرة، منهم محامين بتشوفوهم في بعض البرامج يهللوا بكلام فارغ، بعت محامين شباب من المكتب، وصدر الحكم بالغرامة 50 ألف جنيه».

السيدة تستأنف على الحكم والمحكمة تأيده

وأوضحت «أبو القمصان»، أن السيدة استأنفت على الحكم: «الست عملت استئناف على أمل إن عاصفة الصحراء من المحامين هتفضل معاها، وزي ما توقعت ولأنها مالهاش أي قيمة عندهم غير أنهم يستغلوها، محدش حضر غير محامي شاب يبدو أن ده هو اللي قدرت تدفع أتعابه، كل أتباعها خانوها، تعاملوا معاها زي منديل ورق ورق، أدت مهمة وبالسلامة».

وأكملت: «محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة غرامة خمسين ألف جنيه والتعويض المدني، السؤال دلوقتي وقولوا لي رأيكم: لو أنا لو كملت في طلب التعويض، ممكن يتحكم بمبلغ ضخم ما تقدرش تدفعه وساعتها هتتحبس».